وطن النهار

أعلنت رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى العدان د. هدى الفودري أمس السبت انه منذ تطبيق خدمة «الايكمو» في الكويت تم انقاذ اكثر من 200 شخص.

وقالت الفودري في تصريح لـ«كونا» ان هذه الخدمة الجديدة معنية بتوفير قلب ورئة صناعيين لمرضى حالات الفشل الشديد في الجهاز التنفسي والفشل الشديد في جهاز القلب مبينة ان بدايات هذه الخدمة تعود لعام 2012 وتوسع استخدامها كخدمة منظمة مع طاقم مدرب في العناية بداية عام 2017، مضيفة انه ولاهمية هذه الخدمة اقيم أخيرا تحت رعاية وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ملتقى الكويت الأول لدعم الحياة خارج الجسم «الايكمو» برئاستها وذلك لتسليط الضوء على هذه الخدمة المهمة التي تقدم في قسم العناية المركزة.

وأوضحت ان هذا الملتقى شهد محاضرات وورش عمل خاصة بهذه الخدمة والتقنية الحديثة المعنية بانقاذ الحياة والتي تستخدم لمرضى الفشل الحاد في الجهاز التنفسي والقلبي عن طريق توفير جهاز رئة وقلب صناعي خارجي يتم توصيله بجسم المريض عن طريق قسطرات دقيقة.

وأشارت الفودري الى ان هذا الملتقى ضم مجموعة من الاطباء الزوار من المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا بالإضافة الى حضور رئيس منظمة «الألسو» العالمية لمنطقة جنوب غرب اسيا وأفريقيا.

