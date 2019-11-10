وطن النهار

أعلن رئيس اتحاد طلبة المملكة المتحدة نايف العلاطي موافقة وزارة التعليم العالي على زيادة المخصصات المالية وبدل الفيزا للطلبة، مع تقديم بدل الفيزا للطلبة.

وقال العلاطي ان الهيئة الادارية نجحت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في اقرار زيادة المخصصات بسبب الغلاء المعيشي المستر لتخفيف الأعباء المالية على الطلبة، اذ يذهب معظم المخصصات على ايجار مسكن، والبقية بالكاد تكفي لأمور المعيشة.

وأكد العلاطي اقرار بدل الفيزا للطالب الدارس في المملكة المتحدة، فهي تكلف أكثر من 1000 دينار، لاستخراج 3 فيز في فترات مختلفة خلال الدراسة الجامعية، مؤكدا أن الاتحاد يسعى الى حصول الطلبة على الدعم المناسب لفيز الطلبة تشجيعاً لاخواننا الدارسين في الخارج، الذين ينتظرون استكمال دراستهم وعودتهم الى الكويت حاملين مؤهلاتهم الجامعية، وخدمة وطنهم في مجالات تخصصهم.

وأكد العلاطي أن الاتحاد «سيبقى كما عهدتموه الخط الاول للدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم وهو دائما معكم».

