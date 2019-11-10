وطن النهار

أعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار، مشيراً الى ان مجلس الخدمة المدنية اصدر يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بتوحيد البدلات وساعات العمل لجميع العاملين بنظام النوبة في الادارة العامة للطيران المدني.

وقال الفوزان في تصريح صحافي بأن قرار مجلس الخدمة الجديد رقم 32 لسنة 2019 يحدد صرف بدلات نوبة جديدة للمراقبين الجويين العاملين في برج المراقبة والرادار، مشيراً الى ان نظام العمل للمراقبين سيكون 8 ساعات صباحية ثم 8 ساعات مسائية ثم 8 ساعات ليلية يعقبها يومان راحة، موضحاً ان المراقبين الجويين كانوا في السابق لا يتقاضون بدلات للنوبة علماً بأن عملهم شاق وصعب.

وذكر الفوزان بأنه بالنسبة للعاملين في مطار الكويت الدولي سيكون نظام العمل 8 ساعات صباحية ثم 8 ساعات مسائية ثم 8 ساعات ليلية يعقبها يوم راحة بدلاً من 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة، مبيناً ان هذا النظام سيوفر استقراراً للموظفين ووضوحا في ساعات العمل المطلوبة لكل موظف وسيضفي مزيداً من التنظيم في تحديد المسؤوليات لكل نوبة ويمنح الفرصة لتركيز اكثر على تقديم الخدمات المميزة للركاب في مطار الكويت الدولي.

وتقدم الفوزان بالشكر الجزيل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه وتفهمه اذ كان سموه داعما لمطالب ادارة الطيران المدني وموظفيها ما أثمر عن صرف بدلات المراقبين الجويين الذي كانوا لا يتقاضون أي بدل منذ 4 سنوات وكذلك الشكر موصول لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والوزراء أعضاء مجلس الخدمة المدنية على اقرارهم لهذه البدلات وتوحيدها لجميع العاملين بنظام النوبة في المطار وبرج المراقبة والرادار.

ورحب الفوزان بأي مطالبات جديدة لنقابة العاملين في الطيران المدني حيث لم تتلق ادارة الطيران المدني حتى تاريخه أي مقترحات مكتوبة بهذا الشأن، مشيراً الى ان الادارة تفتح أبوابها لسماع أي وجهات نظر ما من شأنها تطوير العمل والمحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين.

