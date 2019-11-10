وطن النهار

وجه وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، بسرعة فتح تحقيق موسع بالحادث الذي انتشر عبر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي من اعتداء معلم على طالب، رافضا أي تهاون في تطبيق اللوائح والنظم القانونية.

وشددت الوزارة في بيان لها، على رفضها لأي اعتداء على ابنائنا الطلبة داخل المرافق التعليمية، مؤكدة حرصها في الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم، مشيرة الى ان مثل هذه الحوادث تعتبر خروجا عن المألوف وحالات استثنائية مرفوضة أيضًا.

ودعت وزارة التربية جميع العاملين الى الابتعاد عن هذه التصرفات والحرص على محاربة المظاهر السلبية، ايمانا وتقديرا للدور التربوي والتعليمي والوطني، مع أهمية تكاتف جميع الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المتعلمين.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتداء معلم التربية البدنية بالضرب على أحد الطلبة داخل المبنى المدرسي.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، عن رفضه لكل الممارسات السلبية التي تحدث بين الطرفين سواء كانت ناجمة عن اعتداء المعلم على الطالب او ولي الامر او الطالب على المعلم، مؤكدا أن اعتداء المعلم على الطالب بلا شك تصرف غير مقبول، غير أنه يعتبر من الحالات الفردية التي قد تكون في بعض المدارس ولا ترقى بان تكون ظاهرة، مشيرا الى أن هذه الاعتداءات تعالج في اطارها المقنن.

وأضاف العجمي: في تصريح صحافي إن «تكرار هذه الاعتداءات من فترة لاخرى على هذا المعلم يستدعي التفات السلطتين التشريعية والتنفيذية الى حماية هذا المعلم، لافتا الى أن جمعية المعلمين الكويتية تقدمت بمقترح بقانون لحماية المعلم منذ سنوات».

