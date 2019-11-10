وطن النهار

عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ندوة علمية في دولة الكويت حول «رعاية الموهوبين»، بمشاركة مسؤولي التخطيط التربوي والسياسة التعليمية في مجال رعاية الموهوبين في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء وخبراء فريق تنفيذ البرنامج، بهدف دراسة وثيقة البرنامج واثرائها بملاحظاتهم وتوصياتهم.

مثل الكويت في هذا البرنامج منى الأنصاري الموجه الفني العام للعلوم وعلي الخضري موجه فني رياضيات، وقالت الانصاري في تصريح صحافي انه تم خلال الندوة عرض تجارب الكويت في رعاية الموهوبين في مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ورعايتهم داخل المدارس.

وأشارت الى انه تم ايضا مناقشة الرؤية المستقبلية لرعاية الموهوبين ومراجعة الأطر النظرية والممارسات وجميع الوثائق الخاصة بسياسات وتشريعات اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في الدول الأعضاء والدول العربية وتوحيد الرؤى بين دول مجلس التعاون وذلك لمواكبة دول العالم المتحضر.

وقامت الوفود المشاركة على هامش الندوة بزيارة ميدانية الى مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، للاطلاع على التجربة الكويتية في احتضان الطلبة الموهوبين والمبدعين وكيفية صقل مواهبهم.

