وطن النهار

أطلق مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست) لقارة آسيا بالكويت التصفيات الأولى لمسابقة الكويت المدرسية الـ14 في التطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي بمشاركة 38 مدرسة.

وأكد المدير الاقليمي لـ (ملست آسيا) داود الأحمد ان المسابقة التي ينظمها المكتب للعام الرابع عشر على التوالي بالتعاون مع توجيه الدراسات العملية بوزارة التربية انطلقت منافسات تصفياتها الأولى بمشاركة 38 مدرسة من مدارس وزارة التربية بعدد اجمالي 152 (114 طالبا و38 معلما).

وأعلن الأحمد اسماء المدارس للمرحلة المتوسطة بنين من مختلف المناطق التعليمية التي اجتازت التصفيات الأولى جاءت كما يلي (سعد بن ابي وقاص، عامر بن عمر، سيف الدولة، ابو موسى الأشعري، العلاء بن الحضرمي، سليمان عبدالرزاق المطوع، سعود العبدالرزاق، وزيد بن علي بن ابي طالب)، مشيدا بتعاون وزارة التربية ومشاركتها الواسعة بفعاليات ومسابقات (ملست) بالكويت، ومثنيا على دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الراعي للمسابقة هذا العام واهتمامه باعداد أبناء الكويت من الأجيال الناشئة والشباب ومستقبلهم.

وأفاد بأن مشروع التصفيات الأولى (ماكينة قص الحشائش الصديقة للبيئة) فيما سيكون مشروع التصفيات النهائية للمسابقة في مجال التمديدات الكهربية والتي تجري يوم 11 من شهر مارس المقبل ليتم الاعلان عن بطل الكويت في مسابقة التطبيقات الصناعية ويأتي ذلك ضمن خطة مكتبة المنظمة العالمية ملست الاستمرار في الكشف عن المواهب الطلابية وتنمية القدرات ودعم النشء في مجال العمل الصناعي والتقني لما له من أكبر الأثر في التوجيه المهني للشباب مستقبلاً للتخصص في مجالات العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

