وطن النهار

استضاف مركز التعليم والتعلم لدى الكلية الأسترالية في الكويت ندوة بعنوان «كيف تجد شغفك» وذلك يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي. ألقى الندوة بدر العيسى، المعروف باسم (بو نبيل)، وهو رجل أعمال ومستثمر ومتحدث تحفيزي يحلم برؤية الشباب على مستوى عالٍ من التطوير والانجاز الابداعي.

وهدفت الندوة الى خلق تأثير ايجابي ومساعدة الطلاب للعثور على شغفهم وقيمتهم الداخلية من أجل مواصلة حياتهم بنجاح في ظل تحديد أهدافهم. عند ممارسة شغفهم حتى وان كانت على أصغر نطاق، فإنهم يسعون الى التميز والتفوق.

خلال الندوة، قدم العيسى العديد من النصائح المفيدة حول مفهوم الشغف في الحياة. وقد كانت هذه الفعالية ناجحة جداً، وتم تلق الكثير من التعليقات الايجابية من قبل طلاب وموظفي وضيوف الكلية الأسترالية في الكويت. حيث تفاعل الحضور بشكل كبير من خلال طرح أسئلة حول كيفية التطوير والنجاح بممارسة شغفهم.

بدورها أشادت رولا المرضعة، مدير مركز التعليم والتعلم، بمحتوى العرض التقديمي ومشاركة الحضور، قائلةً بأن اتباع شغفك هو شرط أساس للنجاح. وأضافت: «أعتقد أن الخطوة الأولى للاستثمار في نفسك هي ايجاد شغفك. ستكون قويًا للغاية عندما تركز على ما يحوز اهتمامك».

