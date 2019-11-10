وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الصباح حرص الكويت المبدئي على تحقيق ومواكبة الاهداف الدولية المتصلة بقضايا البيئة والمناخ العالمية والادارة المستدامة للموارد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ عبدالله الأحمد لـ (كونا) بمناسبة ترأسه وفد الكويت في الاجتماع الـ31 لأطراف (بروتوكول مونتريال) الذي انطلق بمقر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في روما.

وقال الحمود ان الكويت تشارك في مناقشات المائدة المستديرة رفيعة المستوى كأحد اطراف (بروتوكول مونتريال) و(تعديل كيغالي) المنبثق عن (برنامج الامم المتحدة للبيئة) انطلاقا من حرصها والتزامها بالتصدي للتحديات العالمية الكبرى وقضايا البيئة الرئيسة ضمن اجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف ان موضوع مناقشات هذا الاجتماع يتعلق بمساهمة (بروتوكول مونتريال) في الحد من فقد الاغذية من خلال التنمية المستدامة لسلسلة التبريد مشيرا إلى أنه يتناول قضية غازات التكييف والتبريد الضارة بطبقة الاوزون والتي تتسم بأهمية خاصة في المناطق الحارة مثل الكويت.

واكد الأحمد من هذا المنظور اهمية آليات (اتفاقية ستوكهولم) و(بروتوكول مونتريال) في معالجة هذه القضية والحد من الآثار السلبية لهذه الغازات باللجوء الى استخدام غازات اخرى بديلة في نظم التبريد والتكييف بما يحافظ على طبقة الأوزون.

واشار الشيخ عبدالله الأحمد الى الاهمية الخاصة التي توليها الهيئة العامة لمسألة غازات التبريد بالنسبة للكويت كبلد حار ويحتاج بكثرة لاستخدام نظم التبريد الضرورية لتكييف المنازل والمباني والتجمعات العامة وكذلك لتوفير الظروف المناسبة في اماكن العمل.

