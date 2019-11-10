وطن النهار

قال رئيس لجنة المسابقات في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية الشيخ صباح فهد الناصر عن استقبال المتسابقين من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في الموسم الجديد للمهرجان بدءاً من اليوم الاحد، والذي تستمر فيه عملية التسجيل في جميع مسابقات المهرجان إلى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

وثمن الناصر في تصريح صحافي المكرمة الأبوية السامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لكل مسابقات المهرجان وفعاليات القرية التراثية، التي تؤكد حرص سموه الكريم على دعم إقامة هذا المهرجان الذي يجمع أبناء الخليج ويبرز تراث الآباء والأجداد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذل من أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بتوجيهات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، وجهود المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ومدير القرية التراثية سيف الشلاحي، وجميع اللجان العاملة من أجل موسم تراثي وثقافي متميز هذا العام.

