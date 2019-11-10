وطن النهار

كشفت وزارة الاشغال عن أن الاستعدادات لموسم الأمطار تمضي على قدم وساق تحسبا لحالة مطرية اعلنت عنها الارصاد الجوية ومتنبؤ الطقس ستمر بها البلاد الاسبوع المقبل، لافتة الى ان الاستعدادات ليست فقط متمثلة في إقامة بحيرات تجميعية وسدود، وإنما أيضا من خلال تنظيف شبكات الأمطار والمجارير والعبارات على الطرق السريعة.

وبينت انها انجزت صيانة شبكات الأمطار في المناطق السكنية وذلك استعدادا لموسم شتاء 2019 حيث بدأت الأعمال منذ اغسطس الماضي ومازالت تحسبا لاي امطار قادمة، مبينة ان أعمال صيانة شبكات الأمطار في المناطق السكنية مستمرة خصوصا مع قرب حلول فصل الشتاء لتجهيز شبكة الصرف وجعلها في جهوزية تامة لتصريف مياه الأمطار الى جانب صيانة الشبكات على الطرق السريعة حيث تتم صيانة المجاري المفتوحة وخطوط الصرف والعبارات على الطرق الخارجية والسريعة، الأمر الذي يجعل قطاع هندسة الصيانة حريصا على إتمام أعمال الصيانة وفقا للمعايير التعاقدية وتلبية احتياجات شبكات صرف الأمطار لتصبح في جهوزية تامة لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وتنفيذا لخطتها لموسم الامطار عقدت وزارة الأشغال في وقت سابق اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات الحكومية للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الجارية لموسم الأمطار المقبل، الى جانب بحث خطة الطوارئ الموضوعة لمواجهة ما قد يصاحب موسم الأمطار المقبل من سيول والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات الصلة.

واشارت الوزارة الى ان هناك لجنة تنسيقة ستقوم بزيارات عدة للمواقع التي تعرضت للسيول في موسم الأمطار العام الماضي لتحديد المناطق الحرجة، موضحة ان فريق الدراسات الجيولوجية سيقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية بالاشراف على خطة العمل الموضوعة.

وحضر الاجتماع كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وإدارة الطيران المدني والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

خطة طوارئ

وكانت الوزارة في كل موسم تضع خطة طوارئ متكاملة استعدادا لموسم الامطار اضافة الى التنسيق مع ادارة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الجو وكمية الامطار المتوقعة كنوع من الاجراءات الاحترازية العديدة التي يقوم بها القطاع، حيث ان الخطة تهدف الى اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية الممكنة لتجنب طفح مياه الامطار في الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية والعمل على توفير جميع المعدات والافراد لحل المشاكل الطارئة اثناء فترة هطول الامطار.

وتقوم الوزارة ممثلة بقطاع الصيانة سنويا بإجراءات وقائية قبل موسم الامطار للتفتيش على شبكة صرف الأمطار وفق برنامج محدد يبدأ بالتنظيف الشامل لشبكة صرف مياه الأمطار في جميع مناطق البلاد بما فيها فتحات الصرف والخطوط والمجاري الرئيسة والمخارج المؤدية الى البحر ويكون ذلك بداية من شهر أغسطس وحتى نهاية شهر اكتوبر».

ويحرص قطاع الصيانة أثناء إجراء أعمال التنظيف على استخدام التصوير التليفزيوني للكشف عن خطوط شبكة الأمطار وتحديد الاماكن التي تحتاج الى إصلاح العيوب المتواجدة بها والتأكد من عدم وجود اي مشاكل او ترسبات قد تعيق عملية سريان المياه بها، كما ان القطاع يحرص مع قرب موسم الامطار على ان تكون هناك حالة استنفار وتعبئة لجميع إمكانات الوزارة من معدات وطاقات بشرية للتعامل مع اي مشكلة قد تحدث نتيجة هطول مياه الامطار.

