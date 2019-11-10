وطن النهار

أحبط رجال إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي «مراقبة التوثيق والسفن الصغيرة» في ميناء الدوحة محاولة تهريب كمية من البضائع المقلدة عبارة عن تيشرتات عالمية مقلدة تحمل اسماء وعلامات لماركات عالمية، وجاء الضبط والتحفظ على البضائع المقلدة في إطار التزام الإدارة العامة للجمارك بحماية الملكية الفكرية والتصدي لعمليات تهريب تلك البضائع الى داخل البلاد.

وكان رجال ميناء الدوحة «رئيس قسم الوارد» أخضعوا لنجا خشبيا وارادا من دولة مجاورة للتفتيش الدقيق بعد الاشتباه في محتويات البيان الجمركي، وتبين وجود عدد 1085 تيشرتات عالمية مقلدة لماركات عالمية بداخل اللنج، وعليه تم إرسال عينات من البضائع الى الجهات المختصة (ادارة حماية الملكية الفكرية) والتي حسم بكون المضبوطات مقلدة.

هذا، وتم إعداد محضر جمركي تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن ولإتلاف المضبوطات وفق ما تنص عليه القوانين الجمركية.

