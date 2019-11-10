وطن النهار

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة حيازة مواد مخدرة «حشيش» بعد ضبط قطعة «حشيش» اثناء قيادة صديقه لمركبة المواطن. وتتلخص الواقعة في ان صديق المتهم كان يقود مركبة المتهم وقد تفاجأ بدورية تطلب منه الوقوف فلم يمتثل وبعدها تم التسكير عليه واجباره على الوقوف.

وقرر رجال المباحث انه تم استيقاف قائد المركبة حيث عثر فيها على قطعة داكنة اللون يشتبه بها وتم احالة قائد المركبة الى جهة الاختصاص.

وبسؤال قائد المركبة انكر صلته بالمادة المخدرة وقرر انه كان يقود المركبة التي تعود ملكيتها للمتهم، وبسؤال المتهم عن الواقعة قرر انه لا علم له بالقطعة التي كانت بمركبته وانه لم يسلم المركبة لقائدها حيث انه اعطى المركبة الى عم قائد المركبة لكي يبعدها عن سيارته.

واسندت النيابة العامة للمتهم انه حاز مادة الحشيش بقصد التعاطي.

