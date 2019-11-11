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بعد سلسلة من المشاركات الدرامية الناجحة التي كان آخرها مسلسل «لعنة كارما» تشارك المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، في بطولة عمل درامي جديد بعنوان «أسود فاتح». العمل المصري الجديد من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. ويضم إلى جانب بطلته هيفاء كوكبة من الأسماء الفنية المعروفة التي يتم حاليا تحديدها، على ان يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من قبل الشركة المنتجة. أما أحداث العمل الجديد فتدور بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي مشوق وهو يضمّ مجموعة مُميّزة من الفنّانين يتمّ اختيارهم حالياً على أن تُعلن الشركة أسماء النجوم المُنضمّين في الفترة المُقبلة.

