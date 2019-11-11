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النيابة كشفت السبب الرئيس في وفاة هيثم زكي


كشفت النيابة في مصر عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بعد عثورها على مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل في شقته. وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى مجموعة من الأدوية، مشيرة إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية كان يستخدمها الفنان لممارسته الرياضة في الصالة الرياضية. وكشفت التحريات والتحقيقات، أنهم عثروا على جثة هيثم في الواحدة من فجر يوم الخميس. ونشرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصدر أمني، أن سبب الوفاة الرئيس هو تناول هيثم زكي، لمنشط ومقوي عضلات لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهي مكملات غذائية يتناولها غالبا لاعبو كمال الأجسام ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق. وبحسب تقرير النيابة أن العقار الذي تناوله الفنان الراحل رفع إنزيمات الكبد لديه، ما جعله يتوجه إلى الصيدلية وتم حقنه بإبرة مسكنة جعلته لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته.


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