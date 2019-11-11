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شدد النجم القدير جاسم النبهان على أهمية الفيلم الكويتي الروائي الجديد «إن بارادوكس» والذي وصفه بانه « نقلة في السينما الكويتية» . وأشار النجم جاسم النبهان بأنه يعيش سعادة غامرة بالنجاح الذي راح يحصده الفيلم، سواء من خلال عروضه المحلية التي انطلقت منذ أيام او عبر التنويه من قبل لجنة التحكيم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. وقال الفنان جاسم النبهان : يمثل الفيلم الروائي الكويتي الجديد «إن بارادوكس» نقلة إضافية في رصيد السينما الكويتية على صعيد الشكل والمضمون، وقد سعدت بالمستوى الاحترافي العالي المستوى على جميع مفردات هذه التجربة السينمائي، ورغم ان حضوري يأتي بمثابة ضيف الشرف إلا أننى لمست خلال تواجدي في مواقع تصوير الفيلم كل الاحترافية والتنظيم الرفيع المستوى، وهذا ما يؤكد جدية الفريق بقيادة المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف الذي يؤكد تميزه ومقدرته الفنية العالية.

وتابع الفنان جاسم النبهان : فيلم «إن بارادوكس» يذهب على الصعيد الروائي الى مضامين فلسفية عالية . عبر اشتغالات سينمائية تمتاز بالاحترافية والعمق والحضور العالي للتمثيل والتصوير وجميع الحرفيات السينمائية . وهنا اشيد بالحضور العالي ايضا للفنان المتميز فيصل العميري الذى يؤكد معدنه الفني وتميزه. هذا وتتواصل عروض الفيلم الكويتي «إن بارادوكس» في صالات العرض المحلية ومنها سيجد الفيلم طريقة الى الصالات الخليجية وعدد من المهرجانات العربية والدولية . وحري بالذكر ان فيلم «إن بارادوكس» قصة وسيناريو وحوار وإخراج حمد الصراف، وبطولة كل من فيصل العميري، جاسم النبهان من الكويت، فايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس.

