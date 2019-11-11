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أقام المعهد العالي للفنون الموسيقية مساء أول أمس على خشبة مسرح الفنان الكبير الراحل أحمد باقر احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان «الليلة المحمدية»، التي أحيتها فرقة المعهد الموسيقية بقيادة المايسترو د. خالد نوري، بحضور جماهيري لافت يتقدمه عدة فنانون بينهم عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، وعميد المعهد الموسيقي د. رشيد البغيلي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية علي العنزي، ومدير مركز جابر الثقافي فيصل خاجة، ود. بندر عبيد وآخرون.

شهد الحفل تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والدينية والشعبية الكويتية التي صاغها كبار الكتاب والملحنون بتوزيع موسيقي متجدد من الموزعين عبدالعزيز شبكوه وخالد نوري ورشيد البغيلي ووليد السلطان وأحمد القلاف وأحمد العود، وبمشاركة عدد من الأصوات الشابة الواعدة، واستهل الحفل في السلام الوطني والقرآن الكريم، ثم ألقيت قصيدة مدح في الرسول الكريم، وموسيقى العلم والإيمان.

تضمن الحفل عشر فقرات متنوعة هي «موسيقى في نور الأسماء الحسنى» للموسيقار سيد مكاوي، وأربع أغان لكورال الفرقة «بسم الله يا سيدي» كلمات د. عبداللع العتيبي وألحان مرزوق المرزوق، «طلع البدر» كلمات وألحان تراثية، «الحمد لمن» كلمات عبدالله العلوي الحداد وألحان عبدالله الفرج، «صلوا على أحمد» للشاعر يعقوب السبيعي والألحان ليوسف المهنا.

وغنت الطالبة أشواق الرقادية «إلهي ما أعظمك» كلمات حسين السيد ولحن رياض السنباطي، وأدى د. عبدالله المراغي «هالة النور» كلمات يوسف ناصر ولحن يوسف المهنا، وقدمت الطلاب عبدالله المخيني وأمنية العروج ومريم أشرف «حسبي يا ربي» كلماتها وألحانها من التراث القديم، وأدت الطالبة عهد الأحمد «الرضا والنور» كلمات طاهر أبوباشا وألحان رياض السنباطي، وكان مسك الختام مع صوتي أماني الحجي ومحمد خصيد في أنشودة «محمد يا رسول الله» كلمات عبدالفتاح مصطفى وألحان جمال سلامة، والتي قام بتوزيعها الموسيقي د. رشيد البغيلي.

وبعد انتهاء الحفل أجمع عدد من الفنانين على النجاح الذي حققته تلك الاحتفالية، فقد أشاد الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» في المواهب الموسيقية والغنائية، متمنيا أن يكتب لها أن ترى النور أمام العالم، وأن تجد فرصتها بمثل تلك المشاركات وأن يتم تبنيها من قبل مركز الشيخ جابر الثقافي، لافتا إلى أنها كانت أمسية رائعة جدا وضح خلالها جهود العميد د. رشيد البغيلي ومدراء وأساتذة المعهد الموسيقي، مبينا إننا كفنانين دورنا المساهمة في توصيل هذه المواهب لكل الناس ولبلدنا الحبيب.

وثمن عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د. رشيد البغيلي كل من حضر وساهم وشارك في هذا الحفل الذي كان ثمرة تحضيرات وتجهيزات عدة أسابيع عبر جهود جماعية بذلت في سبيل تقديم عمل مشرف وجميل يتناول سيرة الرسول الكريم، لافتا إلى أن فرقة المعهد الموسيقي تثبت بكل الفعاليات والمشاركات داخل وخارج الكويت حضورها وتترك البصمة بكل فعالية محددة.

وقال الملحن د. بندر عبيد: إن الحفل جميل جدا وليس عادياً، وهو متعوب عليه من الفرقة الموسيقية والقيادة والكورال والأصوات الجميلة، واختيار الالات، فعلا لمست شيئا مشرفا، وعبر المايسترو د. خالد نوري عن سعادته بقيادة الفرقة الموسيقية في احتفالية فريدة من نوعها للمرة الأولى تقام في تاريخ المعهد العالي للفنون الموسيقية.

