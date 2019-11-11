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تحت رعاية نادي الكويت للسينما، يقدم المخرج السينمائي المصري سعد هنداوي ورشة في فن الإخراج، داخل مقر النادي بالمدرسة القبلية، خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال منفذ الورشة الإعلامي تميم النويري، انه ولما تحمله الورشة من فائدة كبيرة للمهتمين بالشأن السينمائي، فقد بادر فندق غراند ماجستيك، ونادي الكويت للسينما، للمشاركة في الرعاية والعمل على إنجاحها بكل السُبل المتاحة.

ولفت النويري إلى أن مدة الورشة ستة أيام، والمشرف العام عليها المخرج السينمائي الكويتي عبدالمحسن التمار، الذي قال بدوره: «الورشة تُقدم جرعة مكثفة عن «مقدمة عن فن السينما، ومراحل صنع الفيلم، والوحدات المكونة له، وعلاقة المخرج بفريق العمل، ودرامية الضوء في التصوير السينمائي، وتدريبات عملية على الكاميرا، وشريط الصوت بكل عناصره و كيف يؤثر في صنع الفيلم، والمونتاج و كيفية أن يفكر المخرج في التركيب أثناء التصوير، والقواعد الاثنتا عشرة الذهبية من أجل أداء أفضل للكاميرا، والتكوين في الصورة السينمائية، وعناصر التكوين، وتدريبات بالكاميرا على التكوين، والخط الوهمي Line Of Action، وتطبيقات لشرح الخط الوهمي، وحركات الكاميرا والتدريب العملي على استخدام الـ crane».

وكشف النويري عن أن التدريب العملي سيكون داخل استديوهات مجهزة بنادي الكويت للسينما، ومدة المحاضرة 3 ساعات يتخللها ربع ساعة استراحة، تبدأ من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء، وكذلك بشرهم بأنه ومنذ اليوم الأول وحتى نهاية الكورس سوف يتخلل المحاضرات عرض أفلام قصيرة عالمية وعربية مختارة بعناية للاستعانة بها في الشرح، ومنذ اليوم الأول وحتى نهاية الكورس سيعمل المخرج مع الطلاب على فيلم روائي قصير سيكون بمثابة مشروع تخرج وتطبيق عملي للمادة المشروحة. يذكر أن المخرج سعد هنداوي درس الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة، وأخرج مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، وكان فيلمه الروائي الطويل الأول «حالة حب» في 2004، ثم تبعه فيلم «ألوان السما السبعة» عام 2007 وحاز الكثير من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل و جائزة أحسن صوت من Africa Movie Academy Awards، وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي عام 2007، ثم فيلم «السفاح» عام 2009، ثم فيلم «للحب حكاية» في 2015، كما قدم للتلفزيون مسلسلين «زي الورد» عام 2012 و«كلمة سر» عام 2016.

كذلك عمل هنداوي في البرمجة للمهرجانات السينمائية مثل «كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة» بفرنسا، ومهرجان «لوكارنو» في سويسرا، ومهرجان «دبي السينمائي الدولي»، حتي تول منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لثلاث دورات متتالية من 2014 حتي 2016، كما شارك في الكثير من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية، وترأس لجنة تحكيم مهرجان المرأة والسينما الأفريقية في مارسيليا، وشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان تطوان لأفلام دول البحر المتوسط، ومهرجان طنجة الدولي في المغرب، و«طنجة لدول البحر الأبيض المتوسط» عام 2019.

