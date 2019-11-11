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بوادر مصالحة بين ناصر القصبي والسدحان


على الرغم من حدة الخلاف الذي بلغ أروقة المحاكم، وفشل العديد من محاولات الجمع بينهما ومنها مساعي المستشار تركي آل الشيخ، إلا أن بوادر مصالحة جدية تلوح في الافق بين عملاقي الدراما الخليجية ناصر القصبي وعبدالله السدحان بدت واضحة، حيث نشر الأخير عبر حسابه في (تويتر)، فيديو ظهر فيه برفقه عدد من الممثلين السعوديين خلال توزيع جوائز صناع الترفيه، مطالباً خلاله رفيقه ناصر القصبي بالابتسام للكاميرا.
وأفادت صحيفة «عكاظ السعودية» أنه كان لحكم المحكمة الاخير بإلزام القصبي دفع مبلغ 120 ألف ريال للسدحان، أثره الكبير في إجهاض الآمال في تلاقيهما فنياً مجدداً، غير أن ظهورهما الأخير فتح التساؤلات: هل ينجح رئيس هيئة الترفيه في إنقاذ الثنائي الأشهر من هذه النهاية، وإعادة قطبي الفن السعودي إلى الشاشة معاً، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجاملات على مرأى ضيوف منتدى صناعة الترفيه انتهت بنهاية الحفل الذي ضم مشاهير النجوم العرب.


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