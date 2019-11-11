مال وأعمال

قدّمت شركة «بيتك - كابيتال» للاستثمار الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، محاضرة حول التداول في الأسواق المالية في كل من الكويت وباقي أسواق الخليج بالإضافة الى شرح وعرض كامل عن خدمة «بيتك للتداول» لطلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بتنظيم من نادي التمويل الاسلامي في الجامعة. وقدم المحاضرة التي أقيمت في مركز الخليج المالي فريق من خدمة «بيتك للتداول» بقيادة مدير التداول عبدالرحمن بن سلامة والوسطاء الماليين سعود الغانم وحمد العيسى، حيث جرى استعراض أبرز مكونات بورصة الكويت وأثرها على النمو الاقتصادي في الكويت، وآليات التعرف على قطاعات سوق الأسهم وأهمية إدراك مفاهيم التداول في زيادة الوعي والمعرفة حول أساسيات وأساليب التداول في بورصة الكويت، بالاضافة الى شرح مفصل عن خدمة «بيتك للتداول» الذي تتيح للعميل التداول في بورصة الكويت وأسواق الخليج عبر شاشة واحدة وحساب واحد، بمميزات عديدة. وقال بن سلامة: «تطرقنا في المحاضرة الى مواضيع الاسهم والصكوك والسندات والفرق بينهم، وكذلك الفروق بين الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتداول الالكتروني، مع استعراض مزايا كل منتج، وتم التأكيد على ضرورة ان يلم المستثمر بظروفه الخاصة وامكاناته وان يحدد هدفه الاستثماري بدقة، سواء طويل الاجل او قصير ومتوسط الاجل لان بناء على ذلك يمكنه اختيار المنتج الاستثماري الذي يناسب ظروفه وطموحاته الاستثمارية». واضاف بانه تم استعراض التطورات الاخيرة على بورصة الكويت والتي تمثل مراحل مهمة في مسيرة السوق منذ بداية تأسيسه، ودخوله ضمن الاسواق الناشئة، مع ابراز جهود هيئة اسواق المال في تعزيز الشفافية وتحقيق حرية التداول والتوزان في السوق، كما تم التطرق الى أداء بورصة الكويت مقارنة مع الاسواق الخليجية، حيث حقق المؤشر العام لبورصة الكويت ارتفاعا منذ بداية السنة يتجاوز الـ 14 في المئة.

وأشار بن سلامة الى أن «بيتك - كابيتال» توفر خدمة «بيتك للتداول» وهي خدمة تداول الكتروني خاصة بعملاء «بيتك» توفر لهم شاشة واحدة للتداول في بورصة الكويت وباقي اسواق الخليج، كما يكون حساب التداول مرتبط بالحساب المصرفي حيث يتم بكل سهولة عملية تحويل الأموال سواءً الإيداعات أو السحوبات، كما توفر بيتك كابيتال ديوانية خاصة بخدمة «بيتك للتداول» في فرع «بيتك» بمنطقة كيفان وذلك تسهيلا على العملاء وتوفير الاجواء المناسبة للتداول .

وأكد على مواكبة الشركة لاحدث التطورات التقنية مما يوفر عناصر السرعة والامان والدقة لمستخدمة «بيتك للتداول» بالاضافة الى نظام «بيتك للتداول برو» الذي يوفر البيانات المالية والتاريخية عن الشركات من خلال أدوات التحليل الفني المتوافرة في البرنامج والتي يستطيع من خلاله المستثمر أو المتداول من اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، مشيرا الى اتاحة خدمة التواصل مع العملاء لتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم عن طريق خدمة الواتس اب على الرقم 1842000 .

