مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) «كيبكو» ارتفاع أرباحها بنسبة 12 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 22.8 مليون دينار (75 مليون دولار) بالمقارنة مع الربح المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 20.4 مليون دينار (67.1 مليون دولار).

وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 7.5 فلوس (2.5 سنت) بالمقارنة مع 9.3 فلوس (3.1 سنتات) للسهم الواحد خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التراجع بشكل رئيس بسبب زيادة رأسمال الشركة من جهة، وعلى خلفية الارتفاع لمرة واحدة في الفوائد والمدفوعات الأخرى الخاصة بأوراق رأسمالية مستدامة الخاصة بأحد البنوك التابعة للمجموعة من جهة ثانية.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2019) بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 9.18 ملايين دينار بالمقارنة مع 8.32 ملايين دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ مجموع الأصول المجمعة 9.8 مليارات دينار بالمقارنة مع 10.4 مليارات دينار كما في نهاية عام 2018.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار «النتائج التي حققناها في الشهور التسعة الأولى من عام 2019 واعدة وتشير إلى أننا على المسار الصحيح على صعيد النمو. على الرغم من أن توقعاتنا للعام اتسمت بالحذر منذ البداية، على خلفية التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، إلا أن هذه النتائج الإيجابية هي دليل على فعالية استراتيجيتنا طويلة الأجل، وانسيابية العمل الداخلي في المجموعة والنمو الذي تحققه شركاتنا الرئيسة والأداء الإيجابي الذي تسجله».

وأضاف «إن سياساتنا الداخلية واستراتيجيتنا الحصيفة على صعيد التمويل وإدارة الديون ومستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها الشركة تحظى باهتمام كبير من الأسواق والمستثمرين، وهو ما ينعكس بوضوح في مستويات الاحترام والثقة التي تكنّها الأسواق لشركة مشاريع الكويت. وخير دليل على ذلك استكمالنا في النصف الأول من العام وبنجاح الاكتتاب في زيادة رأس المال والذي شهد إقبالاً كثيفاً، إلى جانب استكمالنا بنجاح الشهر الماضي إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار حيث بلغ حجم الطلب على السندات 3.6 مليارات دولار، وهو الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية ويمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار سبع مرات. إن ذلك كله، إلى جانب النمو الإيجابي الذي نواصل تحقيقه، يؤكد أن شركة المشاريع هي نموذج يحتذى به للقطاع الخاص في المنطقة».

