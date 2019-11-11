مال وأعمال

قال تقرير متخصص انه فيما تم اعتباره على أنه تحول في نبرة الحرب التجارية التي استمرت 16 شهراً بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق من حيث المبدأ على إزالة بعض الرسوم الجمركية.

وقد أصدرت بكين هذا الإعلان يوم الخميس عندما أعلن المسؤولون اتفاق المفاوضين من الجانبين على «إزالة بعض الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل». وجاء الإعلان من وزارة التجارة الصينية التي صرحت بتوصل الطرفان إلى اتفاق بإلغاء الرسوم الجمركية على مراحل دون الأعلان عن جدول زمني محدد. ويبدو أن المسؤولين من كلا الجانبين يسعون للتوصل إلى بنود اتفاق تجاري والذي من المتوقع ان يقوم الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج بتوقيعه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك الوطني أن الأسواق استقبلت التوصل إلى «المرحلة الأولية» من الاتفاق بشكل إيجابي نظراً لاعتبارها المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة حلاً وسطاً بشأن الرسوم الجمركية، كما تراجعت الصين عن بيانها بأن التوترات التجارية لن تنتهي إلا برفع جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

إزالة الرسوم

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق قد يتضمن إزالة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً في سبتمبر الماضي على بضائع صينية بقيمة 112 مليار دولار. في حين يشير بعض الاقتصاديين إلى عدم رضا بكين عن اقتصار عرض واشنطن على ازالة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها فقط. إلا انه من الواضح حرص كلا من بكين وواشنطن على التوصل إلى اتفاق مؤقت. كما يود دونالد ترامب أن يظهر للناخبين الأميركيين أن استراجيته في المواجهة مع الصين قد نجحت وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجرائها العام المقبل، بينما تعاني بكين من تباطؤ اقتصادي. وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع الأسهم الأميركية يوم الخميس، حيث أنهت ثلاثة من أكبر المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تداولاتها عند مستويات قياسية. حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاته بتلك الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.3 في المئة وصولا إلى 3,085.18 دولاراً ومسجلاً ارتفاعاً بواقع سبع نقاط مقارنة بأعلى مستويات الإغلاق التي سجلها بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين. كما ارتفع كلا من مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 في المئة ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.66 في المئة ليواصلا بذلك موجة ارتفاعاتهم القياسية. وشهدت أسواق السندات أيضاً عمليات بيعية أدت إلى ارتفاع العائدات في ظل ارتفاع معنويات التفاؤل لدى المستثمرين تجاه التوصل إلى صفقة تجارية بما سيؤدي إلى إنعاش نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.7 نقاط أساس ليصل إلى 1.919 في المئة، بينما ارتفع عائد السندات ذات فترة استحقاق عامين - والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسات النقدية - بواقع 6.6 نقطة أساس، وصولاً إلى 1.6753 في المئة. ومن جهة أخرى، تلقت الأسواق الأوروبية والآسيوية دعماً على خلفية تقارير رفع الرسوم الجمركية. إلا ان هذا الدعم لم يمتد لينعكس على تداولات يوم الجمعة، حيث تراجعت الأسهم الأميركية والآسيوية والأوروبية مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة يوم الخميس.

