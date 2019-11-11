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الصناعات التحويلية


في إشارة إلى استقرار القوى الصناعية الكبرى في اقتصاد منطقة اليورو، شهد قطاع الصناعات التحويلية الألماني انتعاش الطلبيات في سبتمبر بما أدى إلى كسر موجة التراجع التي مني بها القطاع أخيراً. وحيث أظهرت البيانت الأولية تزايد طلبيات التصنيع الألمانية الجديدة بنسبة 1.3 في المئة في شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، متجاوزاً توقع الاستطلاعات لزيادة بنسبة 0.1 في المئة فقط. ويعكس الارتفاع في طلبيات المصانع نمواً بنسبة 1.6 في المئة في الطلبيات المحلية ونمو الطلبيات الخارجية بنسبة 1.1 في المئة. وعلى الرغم من تراجع الطلب من بلدان منطقة اليورو الأخرى إلا أنه تم تعويض ذلك من خلال طلبيات الدول الأخرى.


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