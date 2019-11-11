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مال وأعمال

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بنك إنكلترا


خفض بنك إنكلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني وذلك في سياق ملخص السياسة النقدية. حيث أشار البنك إلى أن النمو سيكون محدوداً نتيجة لضعف البيئة العالمية والحواجز التجارية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ فور تطبيق اتفاق بوريس جونسون لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وأشار البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد «تباطأ بشكل ملموس» في العام 2019 حيث تباطأ معدل النمو الربع سنوي إلى حوالي نصف متوسط السنوات الثلاث السابقة فقط متأثراً بحالة عدم اليقين المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وحروب التجارة العالمية.


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