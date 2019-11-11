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المركزي الأسترالي


أبقى البنك المركزي الأسترالي في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغير عند مستوى 0.75 في المئة وأجرى تغييرات طفيفة على توقعاته الاقتصادية، حيث خفض توقعاته لكلا من معدلات النمو والبطالة. وصرح فيليب لوي محافظ البنك المركزي الأسترالي في بيان مقتضب انه «بالنظر إلى التطورات العالمية والمؤشرات الدالة على توافر طاقة احتياطية فائضة في الاقتصاد الأسترالي، فمن المعقول توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة زمنية ممتدة». وكان خفض أسعار الفائدة من المقاييس الفعالة في تحسين ظروف سوق السكن على الرغم من استمرار ضغوط الإنفاق الاستهلاكي.


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