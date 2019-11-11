مال وأعمال

أعلنت شركة الموانئ العراقية ، أن العمليات تسير بشكل طبيعي في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي بعد إعادة فتحهما واستئناف المناولة فيهما، مؤكدة رسو بواخر محملة بالبضائع على أرصفة الميناءين.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، إنه فور إعلان استئناف العمل في ميناءي أم قصر باشرت الكوادر البحرية والفنية وملاكات شعبة التفريغ والشحن بأعمالها اليومية، من خلال تفريغ البضاعة والمناولة ورسو البواخر وعودة الحياة بشكل طبيعي.

وأكد المدير العام لشركة موانئ العراق صفاء عبد الحسين أن ميناءي أم قصر يشهدان حركة طبيعية من حيث رسو البواخر والمناولة ودخول وخروج الشاحنات، موضحاً أن بواخر محملة بالبضاعة رست على أرصفة ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي كانت متواجدة في منطقة الانتظار.

وأضاف عبد الحسين أن الملاكات البحرية في الموانئ قامت بإرساء بواخر محملة بالبضاعة على أرصفة الميناءين.