مال وأعمال

أطلق بنك «الخليج» حملة جديدة للاسترداد النقدي، تمنح عملاءه فرصة استرداد 100 في المئة من قيمة مشترياتهم نقدًا عند استخدام بطاقة بنك الخليج الائتمانية داخل الكويت وخارجها، أو استخدام بطاقة السحب الآلي خارج الكويت. ويكافئ البنك 15 عميلًا بهذه الجائزة مقابل المبالغ المنفقة على بطاقة بنك الخليج.

وخلال فترة الحملة، التي تسري حتى 31 يناير 2020، يحصل عملاء بنك الخليج على فرصة واحدة للدخول في السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها محليًا باستخدام البطاقة الائتمانية، وثلاث فرص مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها خارج البلاد باستخدام البطاقة الائتمانية أو البطاقة البنكية. وسيكون هناك 15 فائزاً محظوظاً في نهاية هذه الحملة، حيث سيحصل كل منهم على 100 في المئة كاسترداد نقدي من قيمة مشترياته، بحد أقصى 1,000 دينار وسيتم تحديد الفائزين في سحب إلكتروني بتاريخ 16 فبراير 2020، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتعليقاً على الحملة، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «كما وعدنا عملاءنا الأسبوع الماضي، نطلق اليوم حملة أخرى على البطاقات البنكية والائتمانية، التزامًا من بنك الخليج بتحقيق أقصى مستوى من رضا العملاء، ومنح عملائه أفضل العروض دائمًا، إلى جانب أفضل الحلول والمنتجات والخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. نتمنى أن يستفيد عملاؤنا من حملة الاسترداد النقدي، باستخدام بطاقاتهم البنكية والائتمانية في الكويت وخارجها.»

تحمل بطاقات بنك الخليج الائتمانية العديد من المميزات التي يمكن لعملاء بنك الخليج الاستفادة منها ، حيث توفر هذه البطاقات لعملاء بنك الخليج العديد من العروض المتعلقة بالسفر كالخصومات على أسعار الفنادق، والرحلات، وتأجير السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء بطاقات بنك الخليج الائتمانية الاستفادة من الدخول المجاني إلى صالة المطار في أكثر من 600 مطار حول العالم. كما يمكنهم ربح نقاط الخليج على جميع مصروفاتهم عبر البطاقة خلال الحملة الصيفية. ويمكن استبدال هذه النقاط برحلات مجانية أو حجز في الفنادق أو باقة سفر. تمنح هذه البطاقات حاملها تأمين السفر له ولعائلته. ويمكن استخدام هذا التأمين للحصول على فيزا الشنقن.

