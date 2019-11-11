مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان من خلال أكاديمية إتقان البرنامج التعريفي لدفعة جديدة من موظفي مركز الاتصال ، وذلك لتمكينهم من التعرف على مهام مختلف إدارات بنك بوبيان وما تقوم به إلى جانب تعريفهم بمنتجات البنك والنظم المصرفية الخاصة بإدارة مركز الاتصال في البنك وطبيعة المهام الوظيفية المكلفة بها كل إدارة.

وقال البنك في بيان صحافي «نؤمن في بنك بوبيان دائما بأهمية الموارد البشرية كما لا نألوا جهداً في سبيل توفير افضل البرامج التدريبية لهم وذلك انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسة وهي «الاهتمام بالموظفين» كما نعمل على تبني ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية تماشياً مع توجهات البنك وحرصه على الابتكار والإبداع، ما ينعكس إيجاباً على خدمة العملاء في بوبيان».

وأشار البنك الى ان مدة البرنامج هي 16 يوماً تدريبياً بالاضافة الى التدريب العملي داخل مركز الاتصال بهدف تعريف الموظفين بمنظومة عمل بوبيان واداراته المختلفة وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال هذه البرامج التدريبية المكثفة.

