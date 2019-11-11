مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن توظيف أكثر من 485 شاباً وشابة حديثي التخرج من الكفاءات الوطنية خلال العام 2019، ليكرس بذلك موقعه كواحد من أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

من جانبه قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، إن البنك يفخر بكونه من أكبر جهات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية ومن ثم تأهيل تلك الكوادر وفقاً لبرامج أكاديمية محترفة».

وأضاف أن المجموعة تعد إحدى أكبر المؤسسات في مجال توفير الفرص الوظيفية على مستوى الكويت ولديها قسم متخصص لإدارة المواهب لضمان توفير التدريب والتأهيل المناسب لموظفيها وتزويدهم بالفرص المناسبة لإبراز أفضل ما لديهم من قدرات.

وأوضح أن البنك يقدم العديد من الدورات التدريبية لتغطية مجالات كثيرة من ضمنها المنتجات والنظم والمهارات الشخصية وتنمية القدرات القيادية بهدف تطوير ثرواته البشرية الأمر الذي ينعكس لاحقاً على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه.

وأكد على أن الوطني سيواصل بمزيد من الجهد جذب واستقطاب مواهب جديدة إلى منظومة البنك الاحترافية مع تعزيز البرامج التدريبية وتوسيع قاعدتها للموظفين.

وقال إن الوطني يعد المؤسسة المفضلة للتعيين بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد لما يتميّز به البنك من موارد وبرامج تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.

وأضاف العبلاني أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بالمواهـب والكوادر الوظيفية وتقديم سبل الدعم والتحفيز لهم حيث واصلت مجموعة الموارد البشرية اقامة برنامج «جوائز نخبة الموظفين» لتعزيز السلوك الإيجابي والمحددات التحفيزية بين الزملاء، هذا إلى جانب تعزيز سلوكيات العمل الجماعي والإنتاجية والمشاركة والمسؤولية.

