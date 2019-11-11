مال وأعمال

أقام البنك الأهلي الكويتي حملة لموظفيه بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستاتا حول العالم، والذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر التوعية بسرطان البروستاتا وكيفية الوقاية منه.

وقد تم توزيع مطبوعات توعوية خاصة بسرطان البروستاتا تشرح المرض وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم هدايا رمزية للموظفين بهذه المناسبة. كما قام البنك بالاتفاق مع مجموعة غلوبال الطبية في غلوبال ميد كلينك في برج مزايا - الجابرية ومركز جلوبال الطبي في بنيد القار لتقديم خصم بنسبة 30 في المئة لجميع موظفي البنك الأهلي الكويتي وعملائه خلال شهر نوفمبر عند إجراء فحوصات مؤشرات الأمراض السرطانية للبروستاتا (Total PSA& Free PSA).

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من البنك الأهلي الكويتي على الاهتمام بصحة موظفيه والاهتمام برفع مستوى التوعية بهذا المرض والتشديد على أهمية هذه الفحوصات في الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

