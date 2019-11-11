علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر نوفمبر الحالي، والذي ركّز على الإنجازات الطموحة والمستمرة لوزارة الإعلام نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، كافتتاح استوديو 300 بحلته الجديدة في مقر الوزارة تحت رعاية وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، كما افتتح المعرض السنوي الرابع لفريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية للمبدعين الكويتيين بقاعة عبدالله العدواني بضاحية عبدالله السالم.

وفي العدد تقرير شامل عن الدورة الجديدة لمعرض الكويت الدولي للكتاب الذي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في العشرين من الشهر الحالي، وتغطية أخرى لمعرض أكسبو 965 الرابع التراثي والذي تألق فيه المبدعون الكويتيون، كما تم عرض ما دار في المنتدى العلمي للفنون والإعلام والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.

وتضمن أيضا حوارا مع د. ليلى الموسوي مديرة برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والرئيس التنفيذي لشركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع، فضلا عن موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية متعددة.

