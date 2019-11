علم ومعرفة

صدر أخيراً كتاب Think Big: the power of belief «قوة الاعتقاد» للكاتب والمستشار في التنمية البشرية ربيع حسن الديني، وهو الإصدار الأول ضمن سلسلة تتكون من ستة كتب في التنمية البشرية وتطوير الذات في الحياة المهنية والشخصية تحمل عنوان «Think Big» وتهدف الى إثراء المكتبة العربية والزاد المعرفي للقارئ بمعلومات وأفكار تحثه على تقدير الذات وتحديد الأهداف المهمة لبلوغ النتائج المرجوة، كما تلامس اهتماماتها العميقة بمضمونها «العقل» وتشغل الفكر بما تطرقت إليه من مجالات اجتماعية واقتصادية وتنموية .

يقع الكتاب الذي يركز على قوة الاعتقاد وتأثيرها على نجاحنا أو فشلنا في الحياة، في 324 صفحة من القطع المتوسط، ويستعرض عبر صفحاته عناوين عديدة تعكس خبرة كاتبه التي تتجاوز الـ 15 عاماً في مجال التنمية البشرية وايمانه بأن الاعتقاد أعمق ما في النفس البشرية كونه منبع الفكر الذي تنبثق منه المشاعر التي تدفعنا إلى العمل وبالتالي وخلال هذه العملية يولد السلوك الذي ينتج عنه كل ما نحققه على أرض الواقع والذي بدوره يصبح مع الوقت والتكرار عبارة عن عادة تحدد شخصية الإنسان.

خصص مؤلف الكتاب القسم الأول منه لشرح مفهوم قوة الاعتقاد شكلاً ومضموناً، مستعرضاً أمثلة واقعية لأشخاص كانوا لا يملكون شيئاً ولكن بقوة اعتقادهم وإيمانهم الكبير حققوا إنجازات عظيمة وباتوا مثالاً يحتذى به في مختلف المجالات.

ولا يكتفي الكتاب بوضع خارطة طريق لنا لكيفية جعل أفكارنا ومعتقداتنا سبباً في تغيير حاضرنا ومستقبلنا، بل وكذلك يشرح لنا بإسهاب الخطوات التي يمكن لنا اعتمادها لنكون أشخاص ناجحين ونترك بصمة لنا في كتاب النجاح والإنجازات.

كما يكفل الكتاب لقارئه تحول شخصيته من سلبية إلى إيجابية وسعيدة وهو هدف وغاية الجميع، فالكشف عن جوانب الشخصية من حيث القوة والضعف والوصول إلى أهداف الرضا والنجاح والسعادة مطلب الجميع، وهذا الكتاب يساعدنا على تحقيق هذا المطلب.

وإضافة الى ما سبق، فإن الكتاب يمكنه كما يُشيــر اسمه إعادة ترميم العقل بالكامل مرة أخرى بالفعل! وهو كتاب عميق جداً، من يقرأه يشعر أنه يعيش، ثم ينتقل إلى المستقبل عبر محطات وكمية وافية من المعلومات الرائعة والمفزعة عن قدرات الدماغ، والتي يُثبتها الكاتب علمياً ومنطقياً.