دوليه

حقق مدرب بايرن ميونيخ الموقت هانزي فليك أفضل بداية له في الدوري الالماني بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش، بفوزه على غريمه وضيفه بوروسيا دورتموند 4-0 أول من امس في المرحلة الحادية عشرة. ونفض بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، غبار الخسارة القاسية امام اينتراخت فرانكفورت 1-5 والتي دفع ثمنها كوفاتش، ليرفع رصيده الى 21 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ الثاني والفائز على مضيفه هرتا برلين 4-2. وكالعادة قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن الى الفوز بتسجيله هدفي التقدم برأسية جميلة والثالث بحرفنة، ليصبح اول لاعب في تاريخ الدوري يسجل في اول 11 مباراة من الموسم، رافعا رصيده الى 16 هدفا ويحطم رقم مدفعجي بايرن السابق غيرد مولر في موسم 1969.

وقال مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر كان بايرن افضل منا بوضوح. افضل مع الكرة، الايقاع، التقنية، التمريرات والحركة. لاعبون كثيرون لم يدخلوا جو المباراة.ورأى فليك الذي خلف كوفاتش الاحد الماضي لم يكن الامر سهلا للفريق، لم نتدرب كثيرا.بدوره، قال مهاجم بايرن توماس مولر في أول عشر دقائق أظهرنا اننا نلعب للفوز، وأضاف ليفاندوفسكي لاعب دورتموتد السابق الذي رفع رصيده الى 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم كنا مركزين جدا، عرفنا انه يجب ان نعطي 100% ونتحسن.

على ملعب اليانز ارينا، دفع فليك بنفس تشكيلة مواجهة اولمبياكوس وترك لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا والنجم البرازيلي كوتينيو على مقاعد البدلاء.ومن مجهود فردي جميل على الجهة اليمنى من بافار وصلت عرضيته الى ليفاندوفسكي تابعها بحرفنة من مسافة قريبة في شباك الحارس السويسري رومان بوركي (17).

وفي الشوط الثاني، بكر بتعزيز النتيجة من مرتدة خاطفة وصلت الى الدولي سيرج غنابري لعبها بيسراه في المرمى شبه الخالي (46)، ولعب توماس مولر كرة على المسطرة الى ليفاندوفسكي المندفع سجلها منفردا (76)، رافعا رصيده الى 16 هدفا.ومن عرضية للكرواتي البديل ايفان بيرشيتش حاول قلب الدفاع المخضرم ماتس هوملز ابعادها قبل ان تهز شباكه عن طريق الخطأ(79). وقاد المهاجم الدولي تيمو فيرنر فريقه لايبزيغ الى احتلال مركز الوصافة بفوزه على مضيفه هرتا برلين 4-2. وسجل فيرنر هدفين (38 من ركلة جزاء و90+1) في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في آخر أربع دقائق.

