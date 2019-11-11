loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سيميدو يغيب 5 أسابيع


كشف تقرير صحافي إسباني، أمس، عن مدة غياب نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة، عن المباريات بسبب الإصابة.وتم استبدال سيميدو في لقاء سلتا فيغو، اول من أمس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الجزء السفلي من الساق اليسرى.
ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإنه من المقرر أن يغيب سيميدو عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة.
وأشارت إلى أن برشلونة سيفقد ظهيره البرتغالي في 6 مباريات مهمة وهي أمام ليغانيس وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، وإنتر وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن موعد عودة سيميدو إلى الملاعب سيكون قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (18 ديسمبر) بعدة أيام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة