دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس، عن مدة غياب نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة، عن المباريات بسبب الإصابة.وتم استبدال سيميدو في لقاء سلتا فيغو، اول من أمس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الجزء السفلي من الساق اليسرى.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإنه من المقرر أن يغيب سيميدو عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة.

وأشارت إلى أن برشلونة سيفقد ظهيره البرتغالي في 6 مباريات مهمة وهي أمام ليغانيس وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، وإنتر وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن موعد عودة سيميدو إلى الملاعب سيكون قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (18 ديسمبر) بعدة أيام.

