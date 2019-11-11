دوليه

أحرز باريس سان جرمان فوزا صعبا بطعم ارجنتيني على مضيفه بريست 2-1 ليعزز صدارته موقتا ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي أول من أمس.ورفع سان جرمان رصيده الى 30 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن منافسه المباشر انجيه الذي انتزع نقطة وحيدة من تعادله السلبي مع مضيفه رينس.

وخاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب نجمي خط الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي بداعي الاصابة، في حين شارك المهاجم الاوروغوياني ادينسون كافاني في اول مباراة له اساسيا منذ اغسطس الماضي بعد اصابة في وركه، لكنه لم يقدم مستوى جيدا.

وقبل انطلاق المباراة، اصيب حارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس فحل بدلا منه الاسباني سيرخيو ريكو.

وتقدم سان جرمان بواسطة جناحه الارجنتيني انخل دي ماريا الذي انفرد بحارس بريست غوتييه لارسونير وسدد الكرة ساقطة من فوقه (39).لكن صامويل غراندسير ادرك التعادل لاصحاب الارض بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (72)، قبل ان يسجل الارجنتيني ماورو ايكاردي الذي نزل بدلا من كافاني هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.والهدف هو التاسع لايكاردي في 10 مباريات في مختلف المسابقات خاضها مع فريقه الجديد المعار اليه من انترميلان الايطالي. واعرب مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل عن سعادته بفوز فريقه وقال في هذا الصدد انا سعيد جدا لاننا خضنا مباراة تشبه مباريات الكؤوس، صعبة جدا وسط رياح قوية.واضاف نحن اول فريق يفوز على ارض بريست هذا الموسم ولا يمكن ان نسجل 4 اهداف في كل مباراة. وعن اصابة نافاس قال المدرب الالماني قال لي نافاس في غرف الملابس بانه يشعر باصابة عضلية لكنه سيقوم بحصة التحمية لكن الوقت لم يكن للمخاطرة لا سيما باننا نثق ايضا بسيرخيو ريكو. وتابع موناكو صعوده سلم الترتيب فاحتل المركز الثامن بفوزه على ديجون بهدف

وحيد سجله جناحه الروسي الكسندر غولوفين قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين.ويملك موناكو 18 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن خمسة فرق تتقدمه. واهدر ليل وصيف الموسم الماضي فرصة الانفراد بالمركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع متز.

