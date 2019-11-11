دوليه

لم تكتمل فرحة بوسطن سلتيكس بالفوز على سان أنتونيو سبيرز 135-115 ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة وذلك لاصابة نجمه غوردون هايوارد بكسر في يده اليسرى ستبعده طويلا عن الملاعب.

وسجل هايوارد 9 نقاط مع متابعتين قبل ان يتعرض للاصابة بعد مرور ربع ساعة لدى اصطدامه بلاعب سبيرز لاماركوس الدريدج قبل ان يخضع لفحص بالاشعة اثبت اصابته بكسر في اليد اليسرى.

وحقق هايوارد (29 عاما) انطلاقة ممتازة في الموسم الحالي مع معدل مقداره 3ر20 نقطة و9ر7 متابعة و6ر4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة كما نجح بنسبة 44 في المئة في رمياته الثلاثية.وكان هايوارد تعرض لاصابة خطيرة في كاحله في افتتاح موسم 2017-2018 وغاب عن الملاعب لاشهر طويلة.

وحقق اوكلاهوما سيتي ثاندر ثاني فوز له على غولدن ستايت ووريرز هذا الموسم بتغلبه عليه 114-108 بعد ان سحقه 120-92 في 27 اكتوبر الماضي. وتخلف ووريرز ب23 نقطة في الربع الثاني لكنه ادرك التعادل في الربع الثالث وتقدم بنقطتين في مطلع الربع الاخير، لكن ثاندر رد بتسع نقاط تواليا بفضل تألق كريس بول الذي سجل 8 نقاط في اخر دقيقة و16 ثانية.

وقاد جيمس هاردن هيوستن روكتس الى فوز صريح على شيكاغو بولز 117-94 بفضل 42 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة واضاف راسل وستبروك 26 نقطة ليقودا فريقهما الى فوزه الثالث تواليا.

وسجل براندون اينغرام 26 نقطة بينها 10 نقاط في الربع الاخير ليقود نيو اورليانز بيليكانز الى الفوز على تشارلوت هورنتس 115-110. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جاي جاي ريديك مع 22 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية.واستمر غياب النجم الجديد لبيليكانز زايون وليامسون بعد خضوعه لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى مطلع الموسم الحالي. وكان وليامسون تألق في المباريات التجريبية لفريقه سجل فيها ما معدله 23,3 نقطة و6,5 متابعات و2,3 تمريرتين حاسمتين في المباراة الواحدة.كما تغلب دالاس مافريكس على ممفيس غريزليز 138-122 في مباراة تألق فيها السلوفيني لوكا دونشيتش مع 24 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسم علما بانه شارك في 29 دقيقة فقط.

