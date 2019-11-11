دوليه

سجل نيكولو باريلا باكورة اهدافه في صفوف انتر في الدوري المحلي ليقوده الى الفوز على فيرونا 2-1 واعتلاء صدارة بطولة ايطاليا موقتا ضمن المرحلة الثانية عشرة أول من امس، فيما تابع نابولي المأزوم تعثره للمباراة الرابعة تواليا. وجاء هدف باريلا من كرة لولبية قبل نهاية المباراة بسبع دقائق ليرفع فريقه رصيده الى 31 نقطة من 12 مباراة.

واستهل انترميلان المباراة بأسوا طريقة ممكنة لان شباكه تلقت هدفا سجله فاليريو فيري ليمنح التقدم لفيرونا (19).وصمد دفاع فيرونا وحارسه المتألق ماركو سيلفستري حتى الدقيقة 65 عندما نجح الاوروغوياني ماتياس فيسينو في استغلال كرة عرضية من النمسوي

فالنتينو لازارو ليتابعها داخل الشباك قبل ان يحسم باريلا نتيجة المباراة في صالح انترميلان. اما نابولي الذي يمر في أزمة ادارية مستفحلة، فتعادل مع ضيفه جنوى المهدد بالهبوط من دون اهداف. وهذه المباراة الرابعة تواليا لنابولي دون اي فوز، اذ يقبع في المركز السابع بفارق 12 نقطة عن انتر بعدما كان وصيفا للموسم

الماضي. وسجل كل من اندريا بيلوتي والاسباني اليكس بيرينغير هدفين ليقودا تورينو الى فوز ساحق على بريشيا برباعية نظيفة.