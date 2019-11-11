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تواصل مسؤولو آرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، ومنتخب إسبانيا، لقيادة الفريق، خلال الموسم الحالي.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إنَّ راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنكليزي بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري، على مقاعد بدلاء «الغانرز».

ويعاني آرسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنكليزي؛ حيث بات الفريق يحتل الترتيب السادس، بعدما خسر أول من امس، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة 12.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولي المهمة الفنية هذا الموسم. ولم يتول إنريكي، قيادة أي فريق منذ رحيله عن منتخب إسبانيا في يونيو الماضي بسبب مرض ابنته.

