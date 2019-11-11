دوليه

يتطلع المنتخب الأولمبي المصري لحسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عندما يواجه اليوم نظيره الغاني في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالبطولة. وبدأ الفراعنة مشوار البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف فيما تعادلت غانا مع الكاميرون بهدف لكل منهما. وحال فوز مصر اليوم بأي نتيجة فستصعد للدور نصف النهائي ما يقربها خطوة كبيرة جدا من التأهل للأولمبياد. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي على أن تصعد للأولمبياد المنتخبات الثلاث الأولى في البطولة. ويغيب عن الفراعنة اليوم ناصر ماهر الذي تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال مباراة مالي الماضية ما أدى لاستبعاده نهائيا من البطولة. ومن المنتظر أن يدفع شوقي غريب مدرب الفراعنة بذات التشكيلة التي خاض بها المباراة السابقة أمام مالي باستثناء ناصر ماهر. وتضم التشكيلة محمد صبحي، أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان بيكهام، أحمد أبو الفتوح، كريم عراقي، ناصر ماهر، وأكرم توفيق، رمضان صبحي، مصطفى محمد وصلاح محسن. وحقق منتخب ساحل العاج الاولمبي فوزا صعبا على نظيره النيجيري 1-0 أول من امس على ستاد السلام في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة. وسجل هدف المباراة سيلاس جناكا (71 من ركلة جزاء).وشهدت المباراة اعتراض شديد من جانب لاعبي نيجيريا وجهازهم الفني على قرار احتساب الحكم المصري محمد معروف ركلة جزاء لصالح ساحل العاج بعد اعاقة أوليسا نداه مدافع نيجيريا لاحد مهاجمي ساحل العاج كوت ديفوار وإشهار البطاقة الصفراء الثانية له ما ادى الى طرده.