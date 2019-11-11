دوليه

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك إلى تدريبات الفريق بعد غياب طويل دام أكثر من شهر بسبب الإصابة.

وأدى اللاعب التدريبات البدنية مع باقي زملائه بشكل طبيعي بعد تعافيه من الشد في العضلة الضامة. وغادر الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز القاهرة متوجها إلى تونس تمهيدا للانضمام لمنتخب بلاده استعداد لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة إقامتها بالكاميرون. وسيلعب الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة اليوم على ملعب بتروسبورت. وخاض الزمالك معسكرا خلال الأيام الماضية في مدينة السادس من أكتوبر في ظل توقف بطولة الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. يذكر أن اتحاد الكرة حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة إنبي والزمالك في الجولة السادسة على ستاد السلام قبل 5 أيام من موقعة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

