دوليه

اقترب الهلال من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بالنظام الجديد والثالثة في تاريخ البطولة بعد 1992 و 2000، عقب فوزه المستحق على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-0، أول من امس في ذهاب الدور النهائي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وسجل البيروفي اندري كاريو هدف الفوز (60)، وسط حضور جماهيري كبير توافد إلى ملعب المباراة منذ وقت مبكر.

وكان الهلال يمني النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يؤمن له خوض مباراة الإياب المقررة في 24 نوفمبر الحالي في مدينة سايتاما اليابانية، بارتياح كبير في سعيه إلى الظفر باللقب وتعويض خيبته عام 2017 عندما أرغم على التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام أوراوا في ذهاب الدور النهائي قبل أن يخسر إيابا 0-1.

و قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال «أنا محبط من نتيجة اللقاء. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا ننسى ان الحكم كان له دور كبير في عدم الفوز بنتيجة أكبر بعد الغائه لهدف صحيح لنا». ورفض لوشيسكو تصفيق الحاضرين له في القاعة التي احتضنت المؤتمر الصحافي «لم ينته شيئ بعد وسنعد أنفسنا بشكل جيد لمباراة اليابان وسنواصل العمل والاستعداد على اعلى مستوى لمباراة العودة».

في المقابل ، قال سويوشي أوتسوكي مدرب أوراوا «: انتهى شوط وتبقى آخر في سايتاما، و لم نبالغ في الدفاع واستقبلنا هدفا واحدا فقط.. «ما زالت الكرة في ملعبنا وسنقاتل في مباراة العودة، وحارس مرمى فريقنا قدم أداء أكثر من رائع».

واندفع الهلال للهجوم منذ بداية الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل بعد مرور عشر دقائق ولكن كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو ارتطمت بالدفاع واعتلت العارضة (13).ومن هجمة مرتدة سريعة كاد أوراوا يخطف هدفاً عندما انطلق البرازيلي فابريسيو على الطرف الأيسر ومررها لزميله تاكاهيرو سيكيني، لكن كرة الأخير انبرى لها علي البليهي وأنهى خطورتها (17).

وجاءت أخطر الفرص للهلال خلال هذا الشوط عندما تلقى جوفينكو كرة عرضية لعبها قوية باتجاه المرمى قبل أن يتدخل تاكويا اوكي في الوقت المناسب ويبعدها قبل ولوجها مرماه (28).

وأنقذ الحارس الياباني هاروكي فوكوشيما هدفاً محققاً عندما تصدى لرأسية البيروفي كاريو بصعوبة بالغة قبل أن تعود وتجد البليهي الذي لعبها بجانب القائم (33).

وواصل الحارس الياباني تألقه عندما صحح هفوة المدافع وتصدى لكرة جوفينكو قبل أن تعود وتفقد خطورتها (39).وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته الميدانية وصوب سالم الدوسري كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم (58).

وبعد عدة محاولات، نجح الهلال في أخذ الأسبقية عندما استفاد كاريو من الخروج الخاطئ للحارس الياباني ولعب الكرة برأسه داخل المرمى الخالي (60).وبعد الهدف لم تتوقف محاولات الهلال، بل سعى لتأمين تقدمه بهدف ثان وصوب جوفينكو كرة قوية ولكن الحارس تصدى لها وأمسكها ببراعة (74)، اتبعه البديل نواف العابد بكرة قوية ارتطمت بالشبك الخارجي (90).وابدى سالم الدوسري جناح الهلال ارتياحه عقب الفوز «وضعنا مطمئن فنياً ولكن علينا التركيز في مباراة العودة باليابان.. لن ننخدع بالمستوى الذي ظهر عليه أوراوا في مباراة الذهاب، وسنضاعف جهدنا في مباراة العودة والأهم من الفوز اننا احتفظنا بشباكنا نظيفة ولم نتلق أي هدف. نحن قادرون على تكرار الفوز في اليابان لكن علينا مضاعفة جهدنا حتى نحقق اللقب».

