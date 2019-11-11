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تفقد رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية، الشيخ فهد ناصر الصباح مشروع «مجمع الشيخ جابر العبدلله الدولي للتنس» يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وكان في استقبالهم محمد جاسم المرزوق، رئيس مجلس ادارة «مجموعة التمدين» ومحمد مصطفى المرزوق، المدير العام لشركة التمدين الرياضية.

وأجرى رئيس وأعضاء اللجنة، جولة موسّعة على مرافق المجمّع، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع الرياضية في الكويت، ولا سيما أنه نتاج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تقوم «مجموعة التمدين» من خلال احدى شركاتها التابعة وهي شركة سبيريت للتطوير العقاري بموجب هذه الشراكة بتصميم وتطوير المشروع وتشغيله. وحرص محمد جاسم المرزوق خلال الجولة، التي شملت زيارة مقر الاتحاد الكويتي للتنس، على اطلاع رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية على جميع مرافق مجمّع التنس، مع تقديم شرح مفصل عن عناصر المشروع، وآخر مستجدات سير أعمال البناء ونسب الانجاز.

وأبدى الشيخ فهد اعجابه الشديد بجميع مرافق المشروع المصمّمة وفق أعلى المعايير العالمية، مثنياً على جهود «مجموعة التمدين» في تنفيذه وتطويره، ومشيداً بدور وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والبارزة في مختلف المجالات والميادين.

من ناحيته، تقدّم محمد جاسم المرزوق بالشكر الجزيل الى الشيخ فهد وأعضاء اللجنة الأولمبية لزيارتهم «مجمّع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس»، قائلاً: «نفخر باقامة مثل هذه المشاريع الضخمة بالكويت»، موضحاً الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص بترجمة خطة التنمية ضمن رؤية الكويت 2035. وقال المرزوق: «فمن خلال التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للتنس استطعنا تنفيذ مشروع بهذا الحجم، وهو ما يعكس امكانات «مجموعة التمدين» نحو تحقيق سبل الريادة والازدهار في المشاريع التي تخدم بلدنا، وشبابنا، وأبناءنا في المقام الأول». وأضاف المرزوق: «لا شك أن المشروع يأتي في اطار حرص الدولة الكبير على تطوير مختلف المجالات الاقتصادية، والثقافية، والصحية، والتعليمية، والرياضية»، مشيراً الى أن: «وجود هذا الصرح الرياضي يسهم بنهضة الرياضة الكويتية بشكل عام، وبلعبة التنس بشكل خاص».

تجدر الاشارة الى أن مشروع «مجمّع الشيخ جابر العبدالله الدولي»، والذي تبلغ مساحة بنائه 263,430 متراً مربعاً، يعد أول مجمّع متعدد المرافق والخدمات يختص برياضة التنس في الشرق الأوسط، حيث يضم المقر الرئيسي للاتحاد وعدة ملاعب مزودة بأحدث التقنيات بمعايير عالمية كأرضيات الأكريليك بروكوشن للملاعب، والتي تعد من أحدث الأرضيات في عالم رياضة التنس، كما وتم استخدام آخر تقنيات العزل الصوتي من والى الملاعب، اضافة الى مقاعد المدرجات المتحركة والثابتة، والتي تم تصميمها من قبل المصمم العالمي «Sir Norman Foster» والمصنعة من قبل شركة «Figueras» العالمية.

ويتميّز المجمع بالملعب الرئيس المغطى المتعدد الاستخدامات الذي يتسع لأكثر من 5000 مقعد، اضافة الى الملعب الثانوي المكشوف، والذي يتسع لــ 1500 مقعد، بالاضافة الى ثمانية ملاعب تنس فرعية مغطاة، وثمانية ملاعب تنس أخرى مكشوفة. كما ويحتوى المجمّع أيضاً على أكاديمية تنس دولية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وفندقا من فئة الخمس نجوم ومجموعة محدودة مختارة من المحال التجارية الجديدة، كما ويتصل المشروع مباشرة بـ«مول 360»، أحد أكثر المجمعات التجارية استقطاباً للزوار في البلاد، ومن خلال هذه التوليفة المغايرة مُنتظر أن يصبح المشروع صرحاَ رياضياَ متميزاً هو الأول من نوعه في الكويت والشرق الأوسط.

