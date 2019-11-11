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زكت الجمعية العمومية بنادي التضامن مرشح قائمة ابناء النادي مشاري الحمد عضوا في مجلس الادارة للدورة الحالية وذلك خلفا لشقيقه الراحل محمد الحمد، بعد ان اقفل باب الترشح للانتخابات التكميلية مساء الاول من أمس على ترشحه وحيدا لها. بدور، توجه رئيس مجلس ادارة نادي التضامن مبارك النزال بالشكر الى اعضاء الجمعية العمومية على وفائهم وثقتهم في قائمة ابناء النادي من خلال ثاني تزكية للجمعية العمومية بعد تزكية مجلس الادارة الحالي في الانتخابات السابقة، معربا عن ثقته وزملائه في مجلس الادارة ان يكون مشاري الحمد خير خلف لشقيقه الراحل محمد الحمد.

