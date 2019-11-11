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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب تشانغ ليميثانغ في بوتان لاحتضان مباراة الأزرق مع نيبال يوم 19 نوفمبر الحالي ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وذكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقعه الرسمي أن مسؤولي الاتحاد النيبالي أصروا على اقامة المباراة في بوتان بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم جهوزية ملعب تاساراث في العاصمة النيبالية كاتماندو، وطلب الجانب الكويتي اللعب في قطر أو عمان.

واجتمع رئيس اتحاد الكرة أحمد اليوسف مع رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة سلمان بن ابراهيم والأمين العام للاتحاد ووندسور جون خلال اليومين الماضيين لبحث امكانية نقل المباراة الى احدى الدول الخليجية، لكن اصرار الاتحاد النيبالي على اقامتها في بوتان وحصول الاتحاد الآسيوي على تعهدات باستخراج التأشيرات الخاصة بوفدي البلدين، وتوفير الفنادق للاقامة وملاعب للتدريب رجح كفة الاقتراح النيبالي.

ودخل لاعبو الأزرق أمس معسكراً تدريبياً استعداداً لمواجهة تايوان الخميس المقبل على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التي يحتل الأزرق المركز الثالث فيها برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على نيبال والخسارة أمام أستراليا والتعادل مع الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأردن الثاني، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد.

وكان من المقرر أن تقام مباراة تايوان على ستاد جابر، لكن الاتحاد الكويتي طلب تغيير الملعب المعتمد ونقل المباراة الى ستاد الكويت، وهو الأمر الذي تكرر سابقاً مع مباراة نيبال في الجولة الأولى والتي كان مقرر لها أن تقام على ستاد جابر قبل أن يطلب مدرب الأزرق آنذاك الكرواتي روميو يوزاك نقلها الى ستاد الكويت.

ومنذ احتضانه نهائي كأس الأمير الذي جمع الكويت مع القادسية يوم 23 أبريل الماضي، لم يستضف ستاد جابر أي مباراة للمنتخب باستثناء اللقاء الودي الذي جمع الأزرق مع تركمانستان يوم 15 أكتوبر الماضي.

وانطلقت أول من أمس تدريبات الأزرق على ستاد الكويت بحضور الـ 27 لاعباً المستدعين للقائمة، فيما بات من المؤكد غياب خالد ابراهيم وعامر المعتوق عن مباراة تايوان بسبب الاصابة، مع استمرارهما مع الفريق على أمل اللحاق بمباريات الأزرق في «خليجي 24» التي تنطلق في قطر يوم 27 نوفمبر الحالي.

