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قلل مدرب برقان ماهر الشمري من الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه مع مضيفه الجهراء التي انتهت بفوز الأخير 2-0 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى والتي شهدت أول من أمس أيضاً تعادل الصليبخات مع خيطان 0-0.

ورفع الجهراء رصيده إلى 13 نقطة من 7 مباريات في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الصليبخات، فيما تجمد رصيد برقان عند 9 نقاط من 6 مباريات، وظل خيطان في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف الفحيحيل صاحب المركز الرابع.

وأكد الشمري أن برقان كان الطرف الأفضل حتى الهدف الاول للجهراء والذي أثر كثيراً على معنويات اللاعبين، موضحاً: «تسجيل هدف السبق يمنح أي فريق دفعة معنوية كبيرة ويؤثر على المنافس».

وأضاف أن المنافسة على مقعد الصعود متاحة للجميع مع أفضلية بسيطة للجهراء، موضحاً: «الجهراء يمتلك محترفين على مستوى عال، ولاعبين مميزين، وإدارة النادي لا ترضى ان يستمر الفريق في مصاف الدرجة الأولى».

وعن الأحداث التي شهدتها المباراة في الدقائق الأخيرة، قال الشمري: «كان لاعبنا بدر العنزي مصاباً، ومن الواجب أن يخرج لاعبو الجهراء الكرة لأن سلامة اللاعبين أهم من الفوز والخسارة، ولا يمكن أن نعمد إلى إضاعة الوقت فنحن الفريق الخاسر».

وتابع: «الموضوع كان مجرد عتب على مدرب الجهراء محمد المشعان الذي طلب من لاعبه عدم إخراج الكرة، لو كان الأمر أكبر من ذلك لاتخذ الحكم قرارات بالانذار أو الطرد وهو ما لم يحدث»، مشيراً إلى أن اللاعب خرج مصاباً ولم يكمل المباراة التي لعبها برقان منقوصاً في الدقائق الأخيرة.

