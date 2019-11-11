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يجري رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد خلال اليومين المقبلين، محادثات مكثفة مع مسؤولي اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها مدينة لوس انجليس الاميركية عام 2028، وذلك من اجل ادراج لعبة البولينغ في هذا الحدث الكبير.

وكان المحمد غادر الى الولايات المتحدة، للقيام بهذه المهمة التي تندرج ضمن جهوده للارتقاء باللعبة وحصولها على حقها المشروع في التواجد ضمن الاجندة الاولمبية، بعد ان ظلمت لسنوات طويلة وكانت خارج اطار الالعاب المدرجة فيها، بسبب حجة وحيدة وهي التكلفة العالية لبناء وصيانة منشآتها.

ومنذ تسلمه رئاسة الاتحاد الدولي، توسعت قاعدة البولينغ عالميا من الناحية الجماهيرية، ضمن خطة طموحة وضعها المحمد الذي اشرف مؤخرا على 3 احداث دولية مهمة جرت بنجاح في الكويت وهي البطولة الآسيوية الخامسة والعشرون ودورة الكويت الدولية المفتوحة ونهائي الدورة العالمية.

ومن المعلوم ان البولينغ ادرجت لمرة واحدة ضمن العاب الدورات الاولمبية، وكان ذلك في اولمبياد سيئول 1988، وبمشاركة اللاعبين الهواة فقط. كما انها كانت قاب قوسين وادنى من الادراج في اولمبياد برلين 1936، في حين استبعدت مؤخرا مع لعبتي الووشو والاسكواش من جدول اولمبياد طوكيو 2020 في اللحظات الاخيرة عام 2015.

وتعد البولينغ من الالعاب المدرجة ضمن دورات الالعاب الاولمبية لاصحاب الاحتياجات الخاصة منذ العام 1975، وكذلك ضمن دورات العاب دول الكومنولث منذ 1998.

