محلية

تفوق ناديا القادسية والكويت مساء الأول من أمس في منافسات بطولة اختراق الضاحية لفئتي العمومي والناشئين التي نظمها اتحاد العاب القوى. وجاء تفوق القادسية في فئة العمومي للفرق بعد ان حقق لاعبوه نتائج مميزة في البطولة التي اقيمت في المنطقة المحاذية لستاد جابر الأحمد الدولي فيما جاء الكويت ثانيا والساحل ثالثا. وفاز اللاعب عبدالرحمن عباس من الكويت بالمرتبة الاولى ضمن منافسات الفردي تلاه محمد سلمان من القادسية ثانيا فيما ذهب المركز الثالث للاعب عمر الرشيدي من نادي الفحيحيل. وفي منافسات فئة الناشئين احرز الكويت المرتبة الاولى في منافسات الفرق تلاه القادسية ثانيا ثم كاظمة ثالثا. ونال اللاعب حسين محسن من نادي الكويت المركز الاول في فئة الفردي متقدما على زميله بالفريق جاسم محمد الذي احرز المركز الثاني فيما احتل لاعب نادي القادسية احمد عبدالناصر المركز الثالث. وفي هذا الصدد اشاد امين سر الاتحاد خالد خليفة بالمستويات المتميزة للاعبين في البطولة التي تضمنت ايضا اقامة مسابقات في فئات الشباب والاشبال والبراعم. واكد خليفة حرص الاتحاد على اقامة المنافسات المحلية لدورها المهم في تحسين ارقام اللاعبين وبروز المواهب الشابة داعيا اللاعبين لاسيما اصحاب الارقام المميزة لبذل المزيد من الجهد في التدريبات لتطوير مستوياتهم الفنية استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

