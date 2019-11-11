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يخوض منتخب كرة السلة اليوم ثالث مبارياته الودية امام نادي أي بي بي التركي في معسكره التدريبي الذي يقيمه هناك استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج التي ستستضيفها الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر الى 1 ديسمبر.

وكان «أزرق السلة» خاض مباراتين أمام ناديي أفيس وايريل التركيين حيث خسر في الوديتين، وهو يسعى اليوم الى تقديم مستوى أفضل من المباراتين

السابقتين.

وخاض الفريق تدريبات صباحية ومسائية أول من امس بذل فيها اللاعبون مجهودات كبيرة في سبيل رفع معدلات اللياقة البدنية لتلبية الرؤية الفنية لمدرب الفريق التونسي عادل التلاتلي.

من جانبه أكد التلاتلي ان أمور المعسكر تسير وفق البرنامج الذي وضعه للمنتخب منذ بدء اعداد البرنامج، مشيراً الى انه راض عن أداء اللاعبين في المباراتين الوديتين الماضيتين.

وأشاد التلاتلي بانضباط اللاعبين والتزامهم بالتدريبات والمواعيد موضحاً انه لمس منهم خلال الفترة السابقة الرغبة الكبيرة في العودة للمشاركات الخارجية وتقديم المستويات اللائقة التي

تعكس حماس اللاعبين ومواهبهم.

واوضح التلاتلي أن الفرق التي يلعب معها المنتخب مبارياته التجريبية قوية تفوق منتخب الكويت الا انه ينظر الى الأداء لا النتائج في هذه المباريات.

