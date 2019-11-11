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طالب العربي اتحاد الكرة بمعاقبة الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الفريق مع الكويت وانتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة الجمعة الماضي ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز، كما طالب في بيان صحافي على موقعه الرسمي بعدم اسناد اي مباراة يكون الأخضر طرفاً فيها الى هؤلاء الحكام.

وجاء في البيان: تقدم العربي بشكوى الى اتحاد الكرة ضد الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة العربي مع الكويت في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، حيث تضمنت الشكوى استياء من اداء كل من علي محمود (حكم ساحة) وسعد الفضلي (حكم VAR) وعلي جراغ (مساعد ثان)، الذين تسببوا بشكل مباشر في خسارة الفريق من خلال قراراتهم السلبية التي أثرت في أداء اللاعبين وسير المباراة. وطالب العربي اتحاد الكرة بضرورة تحقيق العدالة واضفاء النزاهة على اللعبة وذلك من خلال اجراء تحقيق عاجل وفوري مع الحكام واتخاذ عقوبات مناسبة لردع أي حكم يتهاون في أداء مهمته. كما طالب العربي أيضا بعدم اسناد اي مباراة يكون الأخضر طرفا فيها لأي من الحكام المذكورة أسماؤهم في المباريات القادمة سواء في الدوري أو في منافسات الكؤوس المحلية وذلك لضمان نزاهة المنافسة. وأكد العربي أنه سيتابع القرارات الصادرة من اتحاد الكرة بهذا الشأن وأنه سيبني مواقفه المستقبلية بالتعامل مع الاتحاد بناء على القرارات التي ستصدر من المسؤولين في الاتحاد، حيث سيكون وقتها لكل حادث حديث.

واستغرب العربي مخالفة الاتحاد لقراره الصادر في الثالث من نوفمبر القاضي بالاستعانة بحكام أجانب لادارة منافسات الجولة السادسة، مشيرا الى أن ذلك يترك علامة استفهام على الاتحاد الاجابة عنها.