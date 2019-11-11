loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خسارة «يد الأبيض والأخضر» في «الآسيوية»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 11 نوفمبر 2019

خسر الكويت أمام العربي القطري 21-27 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى في بطولة الأندية الاسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية لغاية 17 نوفمبر الحالي، كما تغلب الشارقة الاماراتي على زاغروس الايراني 31-24 ضمن المجموعة ذاتها.
ويأتي سقوط الأبيض بعد انتصارين في الجولتين الماضيتين على ناديي زاغروس وهاوكس الكوري الجنوبي. ويتساوى الكويت مع العربي والشارقة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكن من 3 مباريات للأبيض ومباراتين لمنافسيه حيث سيكون الفريق أمام مواجهة حاسمة في الجولة المقبلة عندما يلتقي الشارقة. وعجز الأبيض عن مجاراة قوة وتنظيم الفريق القطري الذي استطاع أن يفرض ايقاعه على المباراة بفضل خبرة لاعبيه الذين عرفوا كيف يقودون فريقهم الى الفوز بفارق كبير بلغ 6 أهداف. من ناحيته تلقى العربي ممثل الكويت الثاني في البطولة خسارته الثالثة على التوالي وهذه المرة جاءت أمام باربار البحريني 27-31 يوم أمس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة