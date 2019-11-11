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خسر الكويت أمام العربي القطري 21-27 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى في بطولة الأندية الاسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية لغاية 17 نوفمبر الحالي، كما تغلب الشارقة الاماراتي على زاغروس الايراني 31-24 ضمن المجموعة ذاتها.

ويأتي سقوط الأبيض بعد انتصارين في الجولتين الماضيتين على ناديي زاغروس وهاوكس الكوري الجنوبي. ويتساوى الكويت مع العربي والشارقة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكن من 3 مباريات للأبيض ومباراتين لمنافسيه حيث سيكون الفريق أمام مواجهة حاسمة في الجولة المقبلة عندما يلتقي الشارقة. وعجز الأبيض عن مجاراة قوة وتنظيم الفريق القطري الذي استطاع أن يفرض ايقاعه على المباراة بفضل خبرة لاعبيه الذين عرفوا كيف يقودون فريقهم الى الفوز بفارق كبير بلغ 6 أهداف. من ناحيته تلقى العربي ممثل الكويت الثاني في البطولة خسارته الثالثة على التوالي وهذه المرة جاءت أمام باربار البحريني 27-31 يوم أمس.

