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نادي المصارف استقبل أعضاء اللجنة التنفيذية


استقبل الدكتور حمد علي الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت وشيخة العيسى مساعد مدير العلاقات العامة في اتحاد المصارف أعضاء اللجنة التنفيذية في نادي المصارف ممثلة برئيس مجلس الإدارة يوسف الرويح ، محمد الصايغ نائب الرئيس، جاسم الحيدر أمين السر العام، أيمن المطيري أمين الصندوق وعباس البلوشي مدير عام النادي، وذلك في مقر اتحاد مصارف الكويت.
وقد تخلل اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بالأنشطة والفعاليات التي يقدمها النادي لموظفي القطاع المصرفي وأسرهم. وأكد الحساوي أهمية التعاون بين الاتحاد والنادي وتكثيف البرامج والفعاليات المقدمة لموظفي البنوك في المستقبل. وفي الختام قدم رئيس نادي المصارف الرويح درعا تذكارية للدكتور الحساوي تقديرا لجهوده المتواصلة في خدمة ودعم النادي.


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